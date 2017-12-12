В Тюменской области растет раскрываемость нарушений лесного законодательства

Фото: ИА "Тюменская линия"

Опыт надзора в Тюменской области был представлен на совещании департамента лесного хозяйства Уральского федерального округа в Ханты-Мансийске. С докладом выступил начальник отдела федерального лесного надзора областного департамента лесного комплекса Иван Ведерников.

Он рассказал, что уже три года в регионе наблюдается повышение показателей по выявлению виновников лесонарушений и по возмещению ущерба.

Тюменская область одна из первых в России взяла курс на организацию межведомственного взаимодействия в деле борьбы с нелегальным оборотом древесины. С начала 2017 года с помощью беспилотников пресечена деятельность трех преступных групп, совершавших незаконные рубки леса и причинивших ущерб на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Выявлению серых схем реализации древесины будет способствовать подготовленный проект закона "Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины в Тюменской области".

Большое значение уделяется профилактической работе. Новшеством 2017 года стало создание в регионе института общественных лесных инспекторов.

В 2017 году в Тюменской области выявлено 1 тыс. 244 нарушения. Общая сумма причиненного ущерба - 63 млн 900 тыс. рублей. В отношении нарушителей лесного законодательства составлено 977 протоколов, привлечено к административной ответственности 991 лицо. Наложено 779 административных штрафов на сумму 9 млн 91 тыс. рублей, в настоящий момент уже оплачено 6 млн 800 тыс. рублей.