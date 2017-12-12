В Югре проверят информацию о неоказании медицинской помощи ребенку

ya-roditel.ru

Следователи проверяют информацию о неоказании помощи 9-летнему мальчику в Когалымской городской больнице.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО, на одном из интернет-ресурсов разместили информацию о неоказании медицинской помощи малолетнему ребенку.

Из опубликованной информации следует, что у 9-летнего мальчика произошел сильный приступ аллергии и ребенок начал задыхаться. Когда мама с сыном приехали в больницу, мальчик не получил медицинскую помощь, так как необходимое лекарство отсутствовало. Женщина сообщила, что в итоге им пришлось вернуться домой, где укол ребенку поставил медицинский работник из другого лечебного учреждения Когалыма.