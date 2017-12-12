Усадьба Колокольниковых приглашает на "Зимнюю прогулку"

gdehorosho.ru

Литературно-музыкальная гостиная "Зимняя прогулка" откроется в тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 14 декабря в 18 часов 30 минут.

В программе представлены различные музыкальные жанры. Публика услышит произведения в исполнении Натальи Середы и Натальи Сайфутдиновой (вокал), Павла Андреенко (автор-исполнитель), народного ансамбля русской песни "Сударушка" (руководитель Татьяна Манько, концертмейстер Андрей Кудрявцев).

Стоимость билета: 150 руб. 12+

Бронирование по телефону: (3452) 46-49-63, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.