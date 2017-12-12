Тюменцы спасли дога, которого бросили умирать в лесу

Тюменцы спасли дога, которого бросили умирать в лесу. Фото: Анастасия Бондарчук

Дога, привязанного в лесу около дач "Серебрянный бор", спасли неравнодушные тюменцы. Собака находится у нового владельца.

Информация о том, что молодой истощенный кобель, в строгаче и обрывком буксировочной веревки, найден замерзающим в лесу, появилась в социальных сетях 10 декабря. Привязанного к дереву пса увидел мужчина, катающийся на снегоходе. На поиски и спасение дога выехала Татьяна Вершинина, ей помогли Елена Калинина, Лилия Кожух, Юля Капитова, Наталья Галеркина, Анастасия Бондарчук и другие неравнодушные люди.

Как выяснилось, дог был привезен из Ярославской области, позже его отдали в новую семью, которая пыталась заняться разведением этой породы, но успеха не достигла. За ненадобностью пса вывезли в лес и привязали, чтоб он не смог выбраться. Предположительно, собака около суток находилась в овраге.

"Эти нелюди- привязали дога к дереву, зимой. -10 градусов и уехали. Скорее всего угрызения совести их не мучили. К великому счастью, догу не суждено было умереть, замерзнув в снегу. Чудеса случаются под Новый год. И это истинное чудо произошло. Теперь я, это точно знаю. 10 декабря 2017 года Буня родился снова. и теперь его новый день рождения пусть подарит ему долгую и счастливую жизнь", - написала Татьяна Вершинина в группе "Немецкий дог. Great Dane".

Данные тех, кто пытался обречь собаку на мучительную смерть известны, направят ли волонтеры заявление в полицию, станет известно позже.

фото:НЕМЕЦКИЙ ДОГ Команда помощи Санкт-Петербург и ЛО