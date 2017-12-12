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Фестивалю "Сны улиц" в Тобольске нужна поддержка

16:53 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Сны улиц"/фото Владимир Чебалдин

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц", участвующий в благотворительной программе "Формула хороших дел" компании СИБУР, нуждается в поддержке для его проведения в Тобольске в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Организаторам фестиваля необходимы средства на техническое оснащение, оплату перелета иностранным и российским театрам, проживание и питание участников фестиваля, транспортные расходы, сувенирную продукцию и другое. Поддержать фестиваль можно здесь.  

Впервые фестиваль "Сны улиц" состоялся в Тюмени в 2005 году. Потом он приезжал в Ялуторовск, Ишим и Заводоуковск, но первым городом, который расширил географию "Снов", стал Тобольск в 2016 году.

Фестиваль представляет все разнообразие жанров уличных представлений. За время существования фестиваля "Сны улиц" в нем участвовали 75 театральных коллективов из 14 стран: Франции, Германии, Эстонии, Финляндии, Канады, Австралии, Италии и других. На встречу со зрителями выходили и российские коллективы из Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Челябинска. Фестиваль поспособствовал развитию молодежных театров Тюмени, которые теперь можно увидеть на сцене театрального центра "Космос".

В 2011 году фестиваль был отмечен дипломом "Бренд Уральского федерального округа" за заметный вклад в формирование позитивного имиджа территорий УФО в номинации "Культура". Ежегодно зрителями "Снов" становится более 3 тыс. человек, которые приходят семьями и дружескими компаниями на праздник человеческого общения.

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Теги: фестиваль , СИБУР

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