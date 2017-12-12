Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие"

Банк "Открытие". Фото: prof.utmn.ru

Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие"

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие", предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 456,2 млрд рублей.

Докапитализация – это плановое мероприятие в рамках мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие", которого обеспечит возможность устойчивого долгосрочного развития банка "ФК Открытие" и группы банка в целом.

Из суммы, выделенной на докапитализацию, 182 млрд рублей будет направлено на формирование нового капитала банка "ФК Открытие", 189,1 млрд рублей – на покрытие отрицательной разницы между стоимостью активов и обязательств банка. Кроме того, часть средств будет выделена в качестве финансовой помощи дочерней компании ПАО СК "Росгосстрах" в размере 42,2 млрд рублей, а также негосударственным пенсионным фондам, входящим в группу банка "ФК Открытие" (в размере 42,9 млрд рублей).