Тобольск снова стал территорией поэзии

Фото пресс-службы тобольской площадки СИБУРа.

350 тоболяков и гостей города стали участниками второго цикла культурного проекта "Территория поэзии" в Тобольске.

Напомним, это совместный проект фестиваля "Территория" и компании СИБУР. Он знакомит тобольского зрителя с новой формой представления поэзии – музыкально-поэтическим театром.

В этот раз на сцене Тобольского драматического театра им. Петра Ершова показали музыкально-поэтическую композицию "Вешние воды". Народный артист России Александр Галибин под аккомпанемент музыкантов Полины Осетинской и Елены Ревич прочитал несколько произведений Тургенева. Ранние и поздние стихотворения, отрывки из романов и повестей чередовались с инструментальными пьесами и романсами русских композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Танеева, Рейнгольда Глиэра и Сергея Ляпунова. Вокальные партии исполнила заслуженная артистка России Яна Иванилова.

Напомним, премьера этой композиции прошла летом 2017 года на книжном фестивале в Москве. В Тобольске концерт послушали журналисты, творческая интеллигенция, представители муниципальной власти, сотрудники компании СИБУР.

Делясь впечатлениями о выступлении и о Тобольске в целом, Александр Галибин назвал его удивительным.

"Тобольский театр – место с особенной энергетикой. Я много езжу с гастролями по городам, выступаю в разных театрах. Таких площадок, как в Тобольске, единицы, на сцене таких театров всегда легко и приятно выступать. Зритель принял нас очень тепло. Спасибо большое фестивалю "Территория" и компании СИБУР за это путешествие", - отметил он.

Также проект "Территория поэзии" включал образовательную программу. Музыкальный критик и оперный драматург Илья Кухаренко рассказал тоболякам о возможностях знакомства с современным мировым оперным театром через специализированные каналы, сайты и другие онлайн-платформы. Прямо на лекции Илья Кухаренко показал, как правильно пользоваться главными оперными медиаресурсами. Лекцию посетили около 50 слушателей, в том числе молодежь и школьники.

Заслуженная артистка России Елена Ревич провела мастер-класс для учащихся музыкальной школы им. Александра Алябьева. В течение двух часов она работала с шестью юными скрипачками. Позже Елена Ревич рассказала, что ее дедушка родом из Сибири и учился играть на скрипке у заезжих музыкантов. Теперь она сама приехала в Тобольск, чтобы дать урок скрипачам.

"Мне было очень приятно увидеть таких талантливых детей, чувствуется, что они хотят заниматься. Рада, что в городах есть неравнодушные педагоги, которые по сути совершают подвиг в условиях, когда многого не хватает для занятий, например, специализированного магазина с гаджетами для скрипки. Я надеюсь, что смогла чем-то помочь ребятам. Иногда такой короткий контакт может быть очень эффективным – мозг сразу настраивается на то, что это уникальный шанс получить знания, и начинает по-другому работать", - рассказала она.

"Я очень рада, что появилась такая возможность. В колледже работаю более 15-ти лет, и за это время мастер-класс по игре на скрипке прошел впервые. Здесь все дети хотят научиться играть, для них возможность общения с таким мастером как Елена - огромный стимул. Я уже чувствую, что мастер-класс им многое дал. Спасибо большое Елене, что поработала с нашими учениками", - добавила преподаватель по классу скрипки музыкальной школы Ирина Распопова.

Завершится проект "Территория поэзии" 16 декабря. В этот день артист театра наций и театра на Малой Бронной Дмитрий Сердюк представит "Речь о пролитом молоке" - монолог с оркестром на стихи Иосифа Бродского. Билеты в продаже в кассе театра им. Петра Ершова.

Как отметила главный эксперт по связям с государственными органами тобольской площадки СИБУРа Елена Бельская, создание новых культурных проектов и знакомство тоболяков с новыми направлениями и тенденциями в искусстве – и есть главная цель сотрудничества СИБУРа и школы современного искусства "Территория". Она выразила надежду, что музыкально-поэтические представления станут важной частью театральной жизни Тобольска.

Напомним, "Территория поэзии" продолжает проект "Арт-лаборатория". Благодаря ему артисты тобольских театров научились работать в жанрах документального и иммерсивного театров, а тобольский зритель увидел две премьеры – первый документальный спектакль о современном сибирском городе и его жителях "Тобольск. Доска почета" и спектакль-променад "Слушай Тобольск". Обе постановки вошли в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска – 2018", сообщает пресс-служба тобольской площадки СИБУРа.

﻿ Фото пресс-службы тобольской площадки СИБУРа. 1 /