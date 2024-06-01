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Бинты, лейкопластыри, термометры и рыбий жир тюменцы могут купить в почтовых отделениях

Общество, 17:03 30 июня 2024

Почта России

Почти в 300 почтовых отделениях Тюменской области в продаже появилась фармацевтическая продукция, не требующая лицензии.

Ассортимент из 20 наименований составляют наиболее популярные среди потребителей товары: бинты, лейкопластыри, гематоген, марлевые срезы, термометры, витаминные комплексы, рыбий жир. Почта России реализует пилотный проект по продаже фармацевтической продукции, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

"Ассортимент фармацевтической продукции выделен в отдельном диспенсере рядом с окном оператора. Наполнение и расширение ассортимента будет производиться по запросам клиентов", - отмечено в сообщении.

В 2022-2023 годах в 23 обновлённых отделениях почты появились первые уголки здоровья, где жители имеют дополнительные возможности для диагностики своего здоровья. В "медицинских уголках" клиенты могут самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Все почтовые отделения для этого обеспечены необходимыми медицинскими приборами, а также информационными материалами для оказания помощи в диагностике.

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