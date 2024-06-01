17 детей с инвалидностью прошли реабилитацию в тюменском "Роднике"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Смена для 17 детей с инвалидностью завершилась в областном реабилитационном центре "Родник".

Он включает в себя медицинскую реабилитацию — электролечение по назначению врача, аппаратный массаж, минеральные и лечебные ванны, спелеокамеру. Также это психолого-педагогическая работа — логопед, дефектолог, психологические тренинги. Предусмотрены социокультурная реабилитация, адаптивная физическая культура и спорт.

Чтобы ребенок попал в "Родник", родителю нужно подать заявление в Областной центр реабилитации инвалидов, МФЦ или через госуслуги, для семей из муниципалитетов — в управление социальной защиты населения.

При подаче заявления можно выбрать опцию — пребывание на смене с сопровождением родителей или без, сообщили в медучреждении.