К участию в Международном строительном чемпионате приглашают тюменских специалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских специалистов, студентов и школьников приглашают на Международный строительный чемпионат. Финал состоится в рамках Международной строительной недели в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.

Жители Тюменской области смогут продемонстрировать профессиональные навыки и стать частью кадрового резерва строительной отрасли.

Победители в каждой из 30 номинаций получат от 25 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд — 27 млн рублей, сообщает инфоцентр правительства региона.