К участию в Международном строительном чемпионате приглашают тюменских специалистов
Общество, 17:09 30 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменских специалистов, студентов и школьников приглашают на Международный строительный чемпионат. Финал состоится в рамках Международной строительной недели в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.
Жители Тюменской области смогут продемонстрировать профессиональные навыки и стать частью кадрового резерва строительной отрасли.
Победители в каждой из 30 номинаций получат от 25 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд — 27 млн рублей, сообщает инфоцентр правительства региона.