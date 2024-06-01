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К участию в Международном строительном чемпионате приглашают тюменских специалистов

Общество, 17:09 30 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских специалистов, студентов и школьников приглашают на Международный строительный чемпионат. Финал состоится в рамках Международной строительной недели в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.

Жители Тюменской области смогут продемонстрировать профессиональные навыки и стать частью кадрового резерва строительной отрасли.

Победители в каждой из 30 номинаций получат от 25 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд — 27 млн рублей, сообщает инфоцентр правительства региона.

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