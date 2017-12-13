В Тюмени стартовал третий сезон проекта "Лыжи мечты". Нужны волонтеры

Открытие третьего сезона проекта "Лыжи мечты" в Тюменской области. Фото РБОД ТО "Подари ребенку праздник!"

Третий сезон программы реабилитации людей с ограниченными возможностями "Лыжи мечты" стартовал в Тюмени. Занятия проходят на Воронинских горках пять раз в неделю.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова.

"Мы объявляем об открытии очередного сезона проекта "Лыжи мечты" в Тюменской области и очень-очень ждем волонтеров на склоне! Нашим инструкторам необходима помощь и поддержка во время занятий с ребятами. Мы всему обучим и покажем, главное — желание", - пояснила она.

Чтобы оказаться в ряду волонтеров проекта, необходимо сообщить о своем желании и навыках здесь.

Анастасия Левинова также добавила, что в этом сезоне, как и прежде, партнером проекта в регионе стал "Ключ к жизни". Именно благодаря такой поддержке несколько семей смогут заниматься на склоне абсолютно бесплатно. "Нам оплатили 260 часов занятий", - подтвердила девушка.

Также команда инструкторов проекта провела тестирование нового подъемника на склоне, на котором занимаются ребята. График занятий: понедельник - с 9 часов до 16; вторник, среда, четверг, пятница - с 9 до 12 часов. Подробности ищите в группе проекта.

Владислав Соколов