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В Тюмени стартовал третий сезон проекта "Лыжи мечты". Нужны волонтеры

14:49 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Открытие третьего сезона проекта "Лыжи мечты" в Тюменской области. Фото РБОД ТО "Подари ребенку праздник!"

Третий сезон программы реабилитации людей с ограниченными возможностями "Лыжи мечты" стартовал в Тюмени. Занятия проходят на Воронинских горках пять раз в неделю.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова.

"Мы объявляем об открытии очередного сезона проекта "Лыжи мечты" в Тюменской области и очень-очень ждем волонтеров на склоне! Нашим инструкторам необходима помощь и поддержка во время занятий с ребятами. Мы всему обучим и покажем, главное — желание", - пояснила она.

Чтобы оказаться в ряду волонтеров проекта, необходимо сообщить о своем желании и навыках здесь.

Анастасия Левинова также добавила, что в этом сезоне, как и прежде, партнером проекта в регионе стал "Ключ к жизни". Именно благодаря такой поддержке несколько семей смогут заниматься на склоне абсолютно бесплатно. "Нам оплатили 260 часов занятий", - подтвердила девушка.

Также команда инструкторов проекта провела тестирование нового подъемника на склоне, на котором занимаются ребята. График занятий: понедельник - с 9 часов до 16; вторник, среда, четверг, пятница - с 9 до 12 часов. Подробности ищите в группе проекта.

Владислав Соколов

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Теги: дети-инвалиды , реабилитация , волонтеры , Лыжи мечты , добровольцы

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