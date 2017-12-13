Школьников Тюменской области научат видеосъемке и монтажу

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Образовательный проект "Медиастрана", инициированный региональным штабом ОНФ, выходит на второй этап, в рамках которого школьников Тюменской области научат видеосъемке и монтажу. Занятия пройдут 16 декабря на базе Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и студии телеканала "Евразион-ТВ".

Учащиеся 65 школ региона посетят мастер-классы профессиональных журналистов и научатся навыкам, которые смогут использовать на практике. Так, корреспондент телеканала "Тюменское время", автор и ведущая программы "Сделано в Сибири" Лилия Вагина проведет для ребят практикум по видеосъемке. Ведущая онлайн-трансляции "Worldskills Russia" Анжелика Молоткова представит тренинг "Уверенное поведение в кадре". И конечно, юнкоры научатся основам видеомонтажа.

После обучения участники получат домашнее задание: снять и смонтировать два видеоролика, один из которых – об участнике Великой Отечественной войны, другой – о своей школе.

Напомним, проект "Медиастрана" направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. В рамках первого модуля ребята познакомились с тюменскими журналистами и блогерами, узнали правила интервьюирования и научились создавать спецпроекты для интернет-СМИ. Итоговым мероприятием проекта "Медиастрана" станет фестиваль школьных СМИ региона, который запланирован на весну 2018 года.

"Среди главных целей проекта – повышение информированности школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. На занятиях учащиеся получат практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов", – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Реализацию тюменских проектов, направленных на развитие образования, привлечение детей к творчеству и спорту, активно поддерживает Центральный штаб ОНФ. Организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт (ОНФ), Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное.

"Важно показать детям весь спектр возможностей, в котором они могут развиваться и проявлять себя. Такие проекты несут комплексный характер, они позволяют расширить кругозор, научиться новым полезным навыкам, а кому-то даже определиться в выборе будущей профессии", - отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова.

Напомним, в Тюменской области также реализуется проект Общероссийского народного фронта "Легенды спорта – детям". В октябре 2017 года тюменские школьники и юные спортсмены встретились с именитыми боксерами - капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и его тренером Василием Вольфом, а также тренером Кости Цзю Владимиром Черней.