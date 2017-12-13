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Пострадавшие на производстве жители Тюменской области получат спецавтомобили

17:21 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Ключи от автомобиля. Фото key24.ru/

Девять жителей Тюменской области станут владельцами спецавтомобилей Lada Granta 14 декабря.

Как сообщает Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, пострадавшие на производстве получат машины с автоматической коробкой передач и ручным управлением для лиц с поврежденными конечностями. Автомобили, специально адаптированные для людей с ограниченными возможностями, оборудованы тормозной системой АБС.

Социальная поддержка пострадавших включает большое количество реабилитационных мероприятий, призванных помочь человеку. Автомобиль от Фонда социального страхования граждане из этой категории могут получить только при наличии заключения бюро медико-социальной экспертизы и отсутствии противопоказаний к вождению. Срок эксплуатации машин составляет семь лет — затем они подлежат замене на новые. Помимо обеспечения автотранспортом, соцстрах также компенсирует владельцам машин расходы на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Все машины переоборудованы индивидуально под своих получателей с учетом травмы пострадавших, что позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями легко управлять ими.

Всего за 2017 год Тюменское региональное отделение закупило 27 автомобилей, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, на сумму более 13,5 млн рублей.

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Теги: спецавтомобили , фонд социального страхования , производственный травматизм

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