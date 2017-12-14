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Бывшего руководителя предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

12:16 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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На 120 тыс. рублей оштрафовали бывшего руководителя предприятия за невыплату зарплаты шести работникам. 

Как сообщает прокуратура Тюменской области, он более двух месяцев не выплачивал шести работникам зарплату в полном объеме. Общая сумма задолженности составила более 200 тыс. рублей. В ходе следствия часть задолженности была погашена.

Мировой судья судебного участка №1 Калининского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО "Северный Эдем". Он  признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Суд назначил бывшему директору штраф в размере 120 тыс. рублей и взыскал с него в пользу двух потерпевших более 45 тыс. рублей.

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Теги: зарплата , штраф , суд

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