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Песней года в России стала композиция "Тает лед" группы "Грибы"

14:07 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Композиция "Тает лед" украинской группы "Грибы" признана "Песней года" в России. Так решило жюри Российской национальной музыкальной премии. Церемония награждения лауреатов прошла в  Москве 13 декабря.  

Как сообщает "5 канал", в  Государственном Кремлевском дворце назвали победителей в 16 номинациях. Их выбирали путем голосования члены Академии российской музыки, в которую входят музыкальные обозреватели, представители музыкальных каналов и студий, деятели искусства.

Сразу по две статуэтки получили Филипп Киркоров и Василий Вакуленко, известный как Баста. Первый удостоен спецприза за вклад в развитие поп-музыки, а его клип на песню "Химера" был назван "Лучшим музыкальным видео". Ростовский рэпер второй год  оказался "Лучшим хип-хоп исполнителем", а его концерт в "Олимпийском" признан "Концертом года". В  категории "Лучшее музыкальное видео" жюри также отметило клипы: "Как Челентано" Артура Пирожкова и "Так красиво" Сергея Лазарева.

"Лучшим поп-исполнителем" назван Alekseev (Никита Алексеев), "Лучшей поп-исполнительницей" — Loboda (Светлана Лобода), "Лучшей поп-группой" — IOWA, в "Лучшей рок-группой" — "Би-2". Титул "Композитор года" достался Игорю Матвиенко за песню "Жить", а "Поэтом года" стал Михаил  Гуцериев  за стихи "Сердце — дом для любви". "Танцевальным хитом года" признана композиция "Вите надо выйти" Estradarada. В номинации "Городской романс" победила песня Григория Лепса "Я скучаю по нам по прежним", а "Лучшей песней к кинофильму или сериалу" академики назвали "А я тебя нет" в исполнении певицы Ёлки. В классических номинациях второй год  статуэтки достались Денису Мацуеву и Анне Нетребко. Первый назван "Инструменталистом года", а вторая "Вокалисткой года".

Специальный приз "Легенда отечественной эстрады" жюри присудило Народному артисту РСФСР Льву Лещенко. Народный артист России Эдуард Артемьев получил статуэтку "За неоценимый вклад в отечественную музыкальную культуру".

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Теги: конкурс , песня года

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