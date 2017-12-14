Ялуторовские школьники заработали миллион в деловой игре

Деловая игра "Миллион" для школьников/фото департамента инвестиционной политики Тюменской области

Ялуторовская школьная компания "Золотая рыбка" стала победителем деловой игры "Миллион". Старшеклассники заработали 895 тыс. условных единиц и получили главный приз: переходящий кубок и сертификат в боулинг BrooklynBowl.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, в Ялуторовске прошла деловая игра "Миллион" в рамках федеральной программы "Ты – предприниматель". Учащиеся старших классов города попытались заработать свой первый миллион, пройдя через этапы, из которых состоит любой реально существующий бизнес. Они разрабатывали бизнес-план, получали инвестиции в свой бизнес, продумывали маркетинговую стратегию и отрабатывали навык продаж в сфере B2B и B2C.

По мнению экспертов, среди проектов были как совсем небольшие – анти-кафе и комната квестов, так и очень масштабные – мусороперерабатывающий завод. В рамках деловой игры были созданы компании: "TimeLapse", "Чистый регион", "Золотая рыбка", "Мир твоих фобий", "Сладкая жизнь", "LOVEаш".