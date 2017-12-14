В Тюмени появились три экологических арт-объекта

Экологический арт-объект/фото мультицентра "Моя территория"

Три арт-объекта для сбора пластиковых крышек появились у торговых центров "Кристалл", "Гудвин" и "Колумб". Деревья-сетки установили авторы проекта "Эффект крышечки".

По сообщению мультицентра "Моя территория, экоактивисты собирают пластиковые крышечки, чтобы подарить городу новые деревья. На вырученные деньги они закупают семена и высаживают их в Тюмени. По мере наполнения арт-объектов активисты будут отвозить крышки на переработку.

Проект "Эффект крышечки" проводит экологическое движение "Зеленый хоровод" в течение двух лет. Количество участников и собранных крышек с каждым сбором растет. Этому также способствуют новости из 45 стран мира, где тоже собирают крышечки для реализации различных социальных проектов. Раньше неравнодушные к экологии тюменцы собирали крышки в офисах, учебных и других заведениях и передавали активистам. Весной автор проекта Юлия Кондинкина успешно защитила его на грантовом конкурсе "Моя идея" и на выигранные деньги заказала и установила сетки для сбора крышек в виде деревьев у крупных торговых центров Тюмени.

"Термин "эффект крышечки" мы придумали в рамках раздельного сбора отходов. У человека, который начинает откладывать крышки отдельно от бутылки, постепенно появляется привычка сохранять ценные ресурсы. Он начинает задумываться: "Почему я собираю крышечки, но не собираю макулатуру, стекло и алюминиевые банки и не передаю это на переработку?", — поделилась девушка.

Все собранные пластиковые крышки активисты движения передают на переработку директору компании "Гринпласт" Евгению Красильникову. Здесь их разделяют на полиэтилен низкого давления и полипропилен, так как они несовместимы на химическом уровне, затем измельчают, плавят в гранулы. Из переработанного пластика изготовят хозяйственные ведра, кашпо для цветов и игрушечных солдатиков.

Деятельность тюменского экологического движения заинтересовала межрегиональную экосоциологическую организацию "Зеленая Арктика", которая базируется в Салехарде. "Зеленый хоровод" может стать ее филиалом в нашем регионе.

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