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В Самаре поставили спектакль на музыку тюменского композитора

15:57 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото предоставил Валерий Серебренников

Премьера детского мюзикла "Храбрый заяц" по пьесе Сергея Михалкова прошла в театре "Самарт" в Самаре. Музыку для него написал тюменский композитор Валерий Серебренников.

Поставил спектакль молодой режиссер Павел Маркелов, поэтический текст подготовила Антонина Маркова. Всего в Самаре состоялось четыре премьерных показа, все они прошли с аншлагом.

"Интересно было наблюдать, как родители после спектакля не спешили расходиться и обсуждали с детьми увиденное. При всей сказочности и легкости восприятия спектакль имеет серьезный подтекст, дающий ключ к пониманию формирования личности, готовности совершить хороший поступок", - отметил Валерий Серебренников.

По словам Павла Маркелова, музыка спектакля сложна и красива одновременно. "Она требует от исполнителей уверенного профессионализма. Мы с удовольствием поем, танцуем, играем и купаемся в ней. Вообще, иметь в одном спектакле несколько хитовых песен — об этом мечтает любой театр", - сказал он.

Отметим, что это не первая совместная работа Валерия Серебренникова с Антониной Марковой. В их творческом багаже более 20 песен, в том числе опера "Военная тайна", премьера которой состоялась в Тюмени в 2014 году.

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Фото предоставил Валерий Серебренников
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Теги: музыка , Валерий Серебренников , театр

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