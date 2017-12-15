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Жителей региона обеспечили чистой водой

17:18 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Восемьдесят семь процентов жителей региона обеспечены чистой водой/prawwwda.com

Предварительные итоги реализации мероприятий по обеспечению жителей региона чистой водой в 2017 году подвели в департаменте ЖКХ Тюменской области. 

Результаты озвучены на заседании общественного совета при ведомстве. 

"За последние 10 лет обеспеченность населения водой питьевого качества увеличилась практически на 13 процентов, до 87,1 процента ,- отметил начальник отдела инфраструктурных проектов Департамента ЖКХ Тюменской области Артур Галимов. -  Реализация мероприятий по обеспечению населенных пунктов области качественной и безопасной питьевой водой продолжается. Сейчас водопроводные очистные сооружения есть во всех районных центрах Тюменской области".

В малых селах региона для обеспечения водой питьевого качества проводят работу по установке павильонов подготовки питьевой воды. В районах области установлены 311 павильонов подготовки питьевой воды с разливом в тару потребителей. В селах с централизованной сетью водопроводов смонтированы 24 блочно-модульных станций водоочистки для подачи воды в сеть.

Работа по обеспечению жителей области питьевой водой будет продолжена в 2018 году. Запланирована установка еще 55 павильонов чистой воды на общую сумму более 300 млн рублей. Они появятся в населенных пунктах, где проживают более 350 человек.

Осенью 2017 года завершились работы по строительству межпоселкового водовода с. Сладково — д. Покровка - д. Таволжан — д. Михайловка — д. Красивое - д. Александровка общей протяженностью 62 км. В конце года строители закончили самый большой участок водопровода протяженностью почти 30 км. С вводом в эксплуатацию этого участка почти 1 тыс. жителей, проживающих в д. Михайловка, Красивое и с. Александровка, будут обеспечены чистой водой.  

В рамках концессионных соглашений, заключенных между правительством области и частным инвестором, в Тобольске продолжается реконструкция Сумкинского водозабора. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2018 года.

В третьем квартале 2018 года ожидается запуск Соколовского водозабора. Его реконструкция позволит перевести всех жителей Тобольска на подземные источники водоснабжения, а затем приступить к реконструкции Жуковского водозабора.

"С вводом этих объектов Тобольск будет переведен на подземные источники воды, что положительно скажется на качестве водоснабжения", - отметил Артур Галимов. 

На основе государственно-частного партнерства будет реализован также масштабный проект строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в Тюмени. Концессию планируется подписать до конца 2017 года, объем финансирования превысит 22 млрд рублей. 

Татьяна Ковалева

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Теги: общественные советы , чистая вода

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