Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года

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Закон о концессионном соглашении развития систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени приняли на очередном заседании депутаты Тюменской областной думы.

Как отметила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, принятие закона позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию (модернизацию) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Тюмени путем заключения концессионного соглашения.

Цель проекта, пояснил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, - обеспечение стабильного качества питьевой воды в Тюмени, развитие систем водоснабжения и водоотведения, улучшение экологического состояния водных объектов. Проектным комитетом реализована дорожная карта проекта и подготовлен проект текста соответствующего концессионного соглашения.

Соглашение предусматривает реализацию концессионером масштабной реконструкции и строительства объектов водоснабжения и водоотведения – переход на использование подземных источников водоснабжения, объединение сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций в единую общесплавную систему, в том числе реконструкция Велижанских и Метелёвских очистных сооружений, строительство сетевых объектов водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций до 2031 года – более 22 миллиардов рублей. Основные мероприятия планируется завершить до конца 2021 года. Все создаваемые объекты будут находиться в муниципальной собственности.

"В этом соглашении мы предусматриваем уникальную законодательную норму, связанную с применением ресурсного метода при определении стоимости строительства данных объектов", - подчеркнул он.

Заместитель губернатора успокоил депутатов, заявив, что стоимость услуг для население останется щадящей.

"Тарифы для населения по-прежнему будут оставаться льготными, - подчеркнул он. - Каждый год они будут повышаться в рамках определенного индекса. На 2018 год – 4,5%, на 2019-й - 5,9%. Все остальное мы субсидируем. Концессионным соглашением это предусматривается".

Концессионером выступает ООО "Тюмень Водоканал", которое в настоящее время оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем города Тюмени. Концессионное соглашение будет заключено уже в конце текущего года.

Борис Олейник