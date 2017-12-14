up

14.12.2017 четверг

EUR 69.4653

USD 59.1446

В Тюмени -16..-18 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года

16:30 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото www.bioneer.ee

Закон о концессионном соглашении развития систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени приняли на очередном заседании депутаты Тюменской областной думы.

Как отметила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, принятие закона позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию (модернизацию) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Тюмени путем заключения концессионного соглашения.

Цель проекта, пояснил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, - обеспечение стабильного качества питьевой воды в Тюмени, развитие систем водоснабжения и водоотведения, улучшение экологического состояния водных объектов. Проектным комитетом реализована дорожная карта проекта и подготовлен проект текста соответствующего концессионного соглашения.

Соглашение предусматривает реализацию концессионером масштабной реконструкции и строительства объектов водоснабжения и водоотведения – переход на использование подземных источников водоснабжения, объединение сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций в единую общесплавную систему, в том числе реконструкция Велижанских и Метелёвских очистных сооружений, строительство сетевых объектов водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций до 2031 года – более 22 миллиардов рублей. Основные мероприятия планируется завершить до конца 2021 года. Все создаваемые объекты будут находиться в муниципальной собственности.

"В этом соглашении мы предусматриваем уникальную законодательную норму, связанную с применением ресурсного метода при определении стоимости строительства данных объектов", - подчеркнул он.

Заместитель губернатора успокоил депутатов, заявив, что стоимость услуг для население останется щадящей.

"Тарифы для населения по-прежнему будут оставаться льготными, - подчеркнул он. - Каждый год они будут повышаться в рамках определенного индекса. На 2018 год – 4,5%, на 2019-й - 5,9%. Все остальное мы субсидируем. Концессионным соглашением это предусматривается".

Концессионером выступает ООО "Тюмень Водоканал", которое в настоящее время оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем города Тюмени. Концессионное соглашение будет заключено уже в конце текущего года.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюмень Водоканал , облдума , Инна Лосева , водоснабжение , водоотведение , Вячеслав Вахрин , концессионное соглашение

Последние новости

17:14 В Тюмени появились три экологических арт-объекта Фото
17:03 Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане
16:52 Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе
16:41 Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"
16:30 Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года
16:19 Тюмень признана победителем конкурса городов России "Семья и город - растем вместе"
16:08 Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"
15:57 В Самаре поставили спектакль на музыку тюменского композитора Фото
15:46 Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию
15:35 Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

Промышленная политика России обрела системность

Политика

Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года

Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию

Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года

Экономика

Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"

Ялуторовские школьники заработали миллион в деловой игре

Хозяйства и предприятия, пострадавшие от вспышки АЧС, получат компенсацию

Общество

В Тюмени появились три экологических арт-объекта

Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане

Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"

Спорт

Ишимский "Локомотив" продолжит движение

Тюменские дзюдоисты примут участие в турнире памяти Григория Веричева

Первенство "Рождественские снежинки" соберет тюменских гимнасток

Происшествия

Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе

Следователи выясняют, почему из тюменского автобуса выпал пассажир

В Абатском районе продолжаются поиски утонувшего мальчика
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+