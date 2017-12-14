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Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе

16:52 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМЧС ТО

Рейсовый автобус марки VAN HOOL, следовавший по маршруту Сургут - Таджикистан, остановился на 506 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе в ночь на 14 декабря.

Как сообщает УМЧС по Тюменской области, в автобусе замерзло дизельное топливо.  50 пассажиров, среди которых четверо детей, а также два водителя оказались в опасности - ночь выдалась морозной. Обратились в Единую службу спасения. 

На место происшествия прибыли подвижный пункт обогрева, трассовый пункт медицинской помощи и экипаж ГИБДД.

Пассажиров эвакуировали в придорожное кафе. Сотрудники МЧС при помощи тепловой пушки отогрели автобус. Кроме того, спасатели обнаружили, что транспорт нуждается в ремонте, поэтому из Сургута были доставлены необходимые детали.

В 7 часов 30 минут отремонтированный автобус с пассажирами продолжил свой путь.

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Теги: Уватский район , МЧС

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