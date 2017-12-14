Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе

Фото: УМЧС ТО

Рейсовый автобус марки VAN HOOL, следовавший по маршруту Сургут - Таджикистан, остановился на 506 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе в ночь на 14 декабря.

Как сообщает УМЧС по Тюменской области, в автобусе замерзло дизельное топливо. 50 пассажиров, среди которых четверо детей, а также два водителя оказались в опасности - ночь выдалась морозной. Обратились в Единую службу спасения.

На место происшествия прибыли подвижный пункт обогрева, трассовый пункт медицинской помощи и экипаж ГИБДД.

Пассажиров эвакуировали в придорожное кафе. Сотрудники МЧС при помощи тепловой пушки отогрели автобус. Кроме того, спасатели обнаружили, что транспорт нуждается в ремонте, поэтому из Сургута были доставлены необходимые детали.

В 7 часов 30 минут отремонтированный автобус с пассажирами продолжил свой путь.