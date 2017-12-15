Проект #Крыльямамы получил грант всероссийского конкурса

Проект #Крыльямамы получил грант всероссийского конкурса. Фото: Тюменская линия

Тюменские мамы стали победителями всероссийского конкурса. Средства гранта потратят на реализацию проекта #Крыльямамы.

Уже три года семьи- участники клуба еженедельно бесплатно получают профессиональные конспекты для занятий с малышом. Все участники, а сегодня это 700 тюменских семей, объединены по районам проживания.

Количество участников в мероприятиях, которые организуется добровольцами клуба "Крылья" - более 5 тысяч только за 2017 год, пишет "Мегатюмень".