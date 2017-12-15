Схема водоснабжения и водоотведения Тюмени не является догмой, считают депутаты

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Существующая между администрацией Тюмени и компанией "Тюмень Водоканал" форма взаимоотношений перестала устраивать городские власти. Именно поэтому возникла необходимость трансформации этих отношений.

Об этом, комментируя итоги заседания комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы, заявил ее председатель, депутат Юрий Баранчук.

"Сегодня мы констатируем факт, что "Тюмень Водоканал", как собственник муниципального имущества, которое он эксплуатирует, не несет ответственности за несоблюдение каких-либо санитарных норм и требований. Потому что это договор аренды имущества, в рамках которого прописать иные требования к эксплуатирующим организациям мы не имеем права в силу того, что есть другие нормативные акты, которые регламентируют деятельность этого хозяйствующего субъекта. Если мы хотим иметь какое-то влияние на эксплуатирующую организацию, то нужно существующую форму отношений трансформировать в иной юридический документ, который позволит нам спросить с организации за ненадлежащую эксплуатацию муниципального имущества. Если Водоканал не сможет обеспечить качественной водой, то мы имеем право расторгнуть договорные отношения с возмещением всех затрат", - высказал мнение Юрий Баранчук.

Отметим, в рамках заседания члены депутатской комиссии обсудили целесообразность заключения концессионного соглашения с "Тюмень Водоканалом". Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов напомнил, что с 2006 года в Тюмени управление объектами водоснабжения и водоотведения осуществляется организацией "Тюмень Водоканал", с которой заключен долгосрочный договор аренды муниципального имущества – водопроводно-канализационного хозяйства. Этот договор действует до конца 2031 года, и по его условиям компания осуществляет текущее содержание объектов водоснабжения, выполняет работы по реконструкции и капитальному ремонту, вносит арендную плату. За 10 лет компания реализовала две инвестиционные программы.

"В 2016 году в Тюмени впервые была утверждена схема водоснабжения и водоотведения города. Этот стратегический документ, которые позволил на долгосрочную перспективу понять, к чему мы придем, если не будем делать ничего и определить, что же нужно сделать, чтобы и в 2040 году вода была чистой, стоки отводились и жители города жили в комфортных условиях. Концессионное соглашение – это как раз та форма взаимоотношений, которая позволит реализовать мероприятия, определенные схемой", - отметил Павел Перевалов.

В рамках схемы планируется организовать в городе общесплавную систему канализации, единую станцию приема жидких бытовых отходов, реконструировать и расширить канализационные очистные сооружения, оптимизировать работу водопроводной сети, ввести в эксплуатацию объекты незавершенного строительства.

Самым же обсуждаемым направлением работы стал план по переходу города на подземные источники водоснабжения. Юрий Баранчук отметил, что вопрос пока остается открытым, а существующая в городе схема водоснабжения и водоотведения еще не раз будет претерпевать изменения.

"Сегодня горожан беспокоит тот вопрос, быть или не быть подземному источнику, будет ли он единственным. Была проведена соответствующая госэкспертиза проектных работ, и у нас нет полномочий не доверять государственной экспертизе. Схема водоснабжения не является документом, который не может быть изменен, пересмотрен и не имеет какого-то дальнейшего развития. Она не является догмой, которая не будет претерпевать изменений. К примеру, в генеральный план города, который принимался десять лет назад, внесено множество поправок. И, поверьте мне, также будут вноситься изменения в схему водоснабжения и водоотведения города. Жизнь не стоит на месте", - подчеркнул Юрий Баранчук.

Что касается перехода Тюмени на подземные источники водоснабжения, окончательного решения еще не принято. Когда будет проходить экспертиза и разработка проекта обустройства месторождений, общественные организации, которые выступают за то, чтобы в городе осталось два источника водоснабжения, смогут высказаться и аргументировать свои доводы. "И уже государственная экспертиза, когда повторно будет рассматривать все проектные работы, примет окончательное решение и поставит в этом обсуждении окончательную точку", - добавил депутат.

Реализация намеченных мероприятий потребует 23 млрд вложений. Основная часть – это средства областного бюджета и 1 млрд рублей – инвестиции "Тюмень Водоканала". Концессия в этом случае является формой муниципально-частного партнерства для привлечения частных инвестиций.

Любовь Голышева