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Ялуторовский острог приглашает увидеть прекрасные узоры зимы

14:01 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы Ялуторовского острога в социальной сети

Выставки мастеров декоративно-прикладного творчества проходят в Ялуторовском остроге круглый год. В декабре это экспозиция работ в технике скрапбукинг, мягких игрушек и сувениров.

У каждой выставки свое название. "Прекрасные узоры зимы" - собрание уникальных новогодних и рождественских открыток ручной работы. "50 кошачьих душ" - коллекция разноцветных кошек в разных ситуациях. Здесь можно познакомиться с рыбаком Котофеичем, любителем музыки Маэстро, модником в лаковых сапожках, посочувствовать котику Мяу, у которого болят зубки. Еще одна выставка – "С улыбкой по  жизни" - включает забавные сувениры, в том числе на новогоднюю тематику.

Как рассказали организаторы, тематика выставок меняется каждый месяц. Забавные котейки и открытки будут радовать посетителей до конца декабря. Если кто-то пожелает приобрести экспонат, в остроге подскажут, как связаться с мастером.

Напомним, Ялуторовский острог принимает гостей во все дни недели, кроме понедельника.

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Фото из группы Ялуторовского острога в социальной сети
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Евгения Шевцова

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Теги: выставка , прикладное творчество , Ялуторовский острог

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