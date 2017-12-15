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Жителя Югры подозревают в убийстве

17:47 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Из ружья выстрелил в голову своему знакомому 26-летний житель Белоярского района.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по ХМАО, он сам рассказал об этом участковому. В ходе расследования полицейские выяснили, что на дороге "Югорск - Советский – Верхний – Казым – Надым" он ехал в автомобиле ВАЗ-2114 вместе со знакомым. По пути у них возник финансовый спор. Подозреваемый задолжал другу большую сумму денег. Тогда мужчина взял ружье и выстрелил приятелю  в голову, после чего тот скончался. Также стало известно, что оба участника конфликта были пьяные.

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".  С подозреваемым продолжают работать следователи. 

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Теги: убийство , Югра

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