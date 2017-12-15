Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

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Меры по повышению эффективности антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти регионов, входящих в Уральский федеральный округ, и органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, рассмотрели участники заседания Совета при полномочном представителе президента в УФО по противодействию коррупции 15 декабря.

Участие в заседание принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В совещании также участвовали главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, прокурор региона Владимир Владимиров, руководители правоохранительных органов, главы Тюмени и Тюменского района.

Игорь Холманских отметил актуальность темы и подчеркнул, что рачительное использование бюджетных средств — это приоритет для органов власти. "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации разработал рейтинг эффективности госзакупок, по итогам 2016 года Тюменская область заняла в нем третье место, это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа", - напомнил полномочный представитель президента. Он выразил уверенность, что действия, предпринятые в 2017 году, позволят региону сохранить и укрепить достигнутые высокие позиции.

"Этот рейтинг показывает уровень организации закупочной деятельности. Например, в Тюменской области доля открытых аукционов в электронной форме, являющихся наиболее антикоррупционным способом определения поставщика, достигает 96% от всех государственных закупок, что является максимальным показателем в федеральном округе", - сообщил Игорь Холманских.

Полпред остановился на проблемах и нарушениях, которые встречаются во всех регионах округа. Среди них он назвал неправильный выбор способа осуществления государственных и муниципальных закупок, дробление закупок, во избежание конкурентных процедур и несоблюдение требований к закупкам у единственного поставщика.

Добавим, что в Тюменской области для повышения качества закупок, осуществляемых органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями, с 1 июня 2017 года проведена их централизация. Речь идет, прежде всего, о закупке бумаги, канцелярии, хозтоваров. Есть первые результаты: если раньше такие закупки осуществлялись, как правило, у единственного поставщика, то после принятого решения – исключительно конкурентным способом. Сумма экономии составила 18% от начальной цены, а количество закупок сократилось со 133 в 2016 году, до 30 - в 2017 году.

С 2015 года ведется работа по организации и проведению совместных закупок. Начал регион со здравоохранения. Ведь больницы ведут закупку однородных товаров. Сегодня линейка закупаемых товаров включает лекарства, расходные материалы медицинского назначения, продукты питания, хозяйственные товары, ГСМ. Экономия по совместным торгам составляет 18,8%, что на 7% выше, чем по самостоятельным закупкам, увеличилось количество участников. Общая экономия за 2015 – 2017 годы составила 410 млн рублей.

Как отметил губернатор Владимир Якушев, практику совместных закупок планируется внедрить и в других сферах. До конца 2017 года вместо 120 самостоятельных закупок власти намерены провести восемь совместных.