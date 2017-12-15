up

15.12.2017 пятница

EUR 69.4048

USD 58.7082

В Тюмени -14..-16 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

16:34 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Меры по повышению эффективности антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти регионов, входящих в Уральский федеральный округ, и органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, рассмотрели участники заседания Совета при полномочном представителе президента в УФО по противодействию коррупции 15 декабря.

Участие в заседание принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.  В совещании также участвовали главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, прокурор региона Владимир Владимиров, руководители правоохранительных органов, главы Тюмени и Тюменского района.

Игорь Холманских отметил актуальность темы и подчеркнул, что рачительное использование бюджетных средств — это приоритет для органов власти. "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации разработал рейтинг эффективности госзакупок, по итогам 2016 года Тюменская область заняла в нем третье место, это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа", - напомнил полномочный представитель президента. Он выразил уверенность, что действия, предпринятые в 2017 году, позволят региону сохранить и укрепить достигнутые высокие позиции.

"Этот рейтинг показывает уровень организации закупочной деятельности. Например, в Тюменской области доля открытых аукционов в электронной форме, являющихся наиболее антикоррупционным способом определения поставщика, достигает 96% от всех государственных закупок, что является максимальным показателем в федеральном округе", - сообщил  Игорь Холманских.

Полпред остановился на проблемах и нарушениях, которые встречаются во всех регионах округа. Среди них он назвал неправильный выбор способа осуществления государственных и муниципальных закупок, дробление закупок, во избежание конкурентных процедур и несоблюдение требований к закупкам у единственного поставщика.

Добавим, что в Тюменской области для повышения качества закупок, осуществляемых органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями, с 1 июня 2017 года проведена их централизация. Речь идет, прежде всего, о закупке бумаги, канцелярии, хозтоваров. Есть первые результаты: если раньше такие закупки осуществлялись, как правило, у единственного поставщика, то после принятого решения – исключительно конкурентным способом. Сумма экономии составила 18% от начальной цены, а количество закупок  сократилось со 133 в 2016 году, до 30 - в 2017 году.

С 2015 года ведется работа по организации и проведению совместных закупок. Начал регион со здравоохранения. Ведь больницы ведут закупку однородных товаров. Сегодня линейка закупаемых товаров включает лекарства,  расходные материалы медицинского назначения, продукты питания, хозяйственные товары, ГСМ. Экономия по совместным торгам составляет 18,8%, что на 7% выше, чем по самостоятельным закупкам, увеличилось  количество участников. Общая экономия за 2015 – 2017 годы составила 410 млн рублей.

Как отметил губернатор Владимир Якушев, практику совместных закупок планируется внедрить и в других сферах. До конца 2017 года вместо 120 самостоятельных закупок власти намерены провести восемь совместных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: госзакупки , Владимир Якушев , Игорь Холманских

Последние новости

19:16 Тюменцев приглашают на новогоднюю барахолку
18:40 Эпистолярный жанр возрождается в тюменском музее имени Ивана Словцова Фото
18:29 Проект #Крыльямамы получил грант всероссийского конкурса
18:18 Специалисты ТИУ реализуют инновационные проекты в сфере ЖКХ в Салехарде
18:09 В Тюмени состоялась презентация альбома художника Александра Павлова Фото
17:58 16 декабря - события дня
17:47 Жителя Югры подозревают в убийстве
17:36 Тюменцы приготовят подарки для воспитанников детских домов
17:29 Тюменцы могут загадать желание у монумента с домашними тапочками
17:18 Жителей региона обеспечили чистой водой
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена

Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

На "ЗапСибНефтехиме" формируют систему замкнутого цикла водооборота

Производственные объекты на ЛПДС "Торгили" стали надежнее

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Общество

Тюменцев приглашают на новогоднюю барахолку

Эпистолярный жанр возрождается в тюменском музее имени Ивана Словцова

Проект #Крыльямамы получил грант всероссийского конкурса

Спорт

Тюменцы уступили "Спутнику" дома

Тюменские легкоатлеты поборются за медали областных соревнований

Тюменские кикбоксеры поборются за медали чемпионата и первенства города

Происшествия

Жителя Югры подозревают в убийстве

Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга

В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+