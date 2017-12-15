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Владимир Якушев: работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена

17:00 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Трудным, но очень плодотворным назвал 2017 год губернатор Тюменской области Владимир Якушев на расширенном заседании регионального правительства, которое прошло 15 декабря.  В заседании приняли участие главы муниципальных районов, представители федеральных органов власти и областные чиновники.

"Несмотря на все трудности, год получился насыщенным на достижения. Начали мы с открытия обновленного аэропорта "Рощино", были введены десятки модернизированных крупных и малых производств, мы смогли занять лидирующие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге - все это результат совместного труда тех, кто в зале и сотен тысяч наших земляков", - подчеркнул он.

Основные итоги года – рост во всех ключевых секторах региональной экономики. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, рыночная торговля, услуги населению - везде отмечается положительная динамика.

"В 2017 году мы решали важные стратегические задачи, отвечали на новые вызовы, приобрели серьезный опыт. Это говорит о том, что мы – сплоченная команда, которая достигает поставленных целей, укрепляет политическую, экономическую и социальную мощь региона", - добавил Владимир Якушев.

За это время реализованы крупные инвестиционные проекты. Так, завершено строительство третьей очереди завода "АминоСиб" по глубокой переработке пшеницы, введен в эксплуатацию товарно-молочный  комплекс на 4 тыс. 600 фуражных коров компании "ДАМАТЕ", завершен первый этап реконструкции птицефабрики "Пышминская". И это лишь малая толика тех проектов, которые, в дальнейшем станут драйверами развития муниципалитетов. Всего к концу года будут реализованы 21 крупный инвестиционный проект.

Привлечение инвесторов именно в районы, а не сосредоточение их в областном центре – такую задачу ставил перед членами регионального правительства и главами муниципальных образований Владимир Якушев несколько лет назад. Исходя из тенденций последний лет, она выполняется.

"Реализованные проекты относятся к разным секторам экономики: от глубокой переработки нефти до АПК. Есть перечень проектов, работа над которыми будет продолжена в 2018 году.  Работа идет по всем фронтам. Очень серьезный рост промышленности дали индустриальные парки, на сегодняшний день их три, один парк в стадии проектирования. Именно на этих площадках инвесторы получают дополнительные преференции", - отметил заместитель губернатора Вадим Шумков в своем докладе.

Если работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена, то ряд вопросов возникают по спросу продукции. Здесь, как пояснил Шумков, есть факторы, на которые влиять сложно: речь идет о макроэкономике в реальном секторе.

"Над решением задач по спросу и сбыту продукции будет работать новая региональная программа "Повышение конкурентоспособности региональной экономики". Помимо улучшения основных показателей по производительности труда, она предусматривает работу по стимулированию спроса", - пояснил заместитель губернатора.

Кроме того, правительство Тюменской области реализует программу по развитию и поддержке предпринимательства, формированию благоприятной деловой  и социальной среды. Заслушав основные пункты доклада Владимир Якушев резюмировал, что несмотря на достижения, расслабляться нельзя.  

"По основным социально-экономическим показателям, я считаю, что 2017 год достаточно неплохо сложился. Основные вызовы, которые у нас есть, я обозначил в послании к депутатам Тюменской областной думы: уменьшение федерального софинансирования, торговля и логистика. Близятся к завершению серьезные инвестпроекты СИБУРа и Антипинского НПЗ. Сейчас очень важная задача – сформировать новый инвестиционный портфель, поскольку все основные показатели зависят от доли инвестиций", - отметил он.

Екатерина Исаева

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Теги: инвестиции , Вадим Шумков , экономика , Владимир Якушев

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