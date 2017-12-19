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В ФЦН Тюмени прошел уникальный курс по хирургии лицевого нерва

16:49 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Российские и зарубежные специалисты отметили значимость образовательного курса по хирургии лицевого нерва, прошедшего в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Мероприятие включало лекции экспертов из Таиланда, Бразилии, Польши и России, а также кадаверные мастер-классы в лабораториях.

"Впервые побывал на мастер-классе по лицевому нерву, ничего подобного не видел даже в Европе. Это прекрасная возможность обменяться мнениями для специалистов разных профилей, ведь междисциплинарный подход – это современный тренд в медицине. И проблемы функционирования лицевого нерва требуют именно такого подхода. Порадовало высокое качество анатомического материала в лабораториях, надеюсь, что в дальнейшем этот мастер-класс дополнится живой хирургией", - отметил к.м.н., научный сотрудник отдела хирургии головы и шеи и реконструктивно-пластической хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Георгий Полев.

По словам главного врача ФЦН Тюмени, профессора Альберта Суфианова, подобный курс проходил впервые и стал знаковым событием и для участников, и для организаторов, которые долго и кропотливо готовились к нему.

"Я благодарен, что лекторы согласились приехать в Тюмень. Многие хирургические проблемы связаны с повреждением лицевого нерва, мы тщательно прорабатывали лекции и продумывали мастер-классы, чтобы дать участникам максимум знаний на эту тему", - сказал Альберт Акрамович.

Одним из лекторов курса стал заведующий кафедрой Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Сергей Косяков. Он подчеркнул, что современные медицинские технологии позволяют решать многие проблемы, которые раньше казались безнадежными. Однако это требует слаженной работы команды из разных специалистов. В частности, при работе с лицевым нервом взаимодействовать должны отоларингологи, офтальмологи, нейрохирурги и пластические хирурги, ведь речь идет не только о физиологических функциях, но и внешнем облике пациента.

"Без прикрас и лести скажу, что мастер-класс в ФЦН Тюмени – европейского уровня. Я не видел в России диссекционных залов, равных по оснащению и комфорту, хотя мы в Москве устраивали что-то подобное, но даже там это было не на таком высоком уровне. Курс дал возможность специалистам освоить на практике навыки, которые раньше можно было узнать только в теории или непосредственно при операции на пациенте. Приеду домой и обязательно посоветую коллегам при возможности побывать здесь на обучении", - прокомментировал спикер.

По мнению Сергея Косякова, идеология командной работы, которая присутствует в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени, распространяется в некоторых регионах России, и в этом играют большую роль руководители-энтузиасты, такие, как главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

"Такие люди являются носителями ценных знаний. И нейрохирургический центр в Тюмени работает как надо, здесь собралась команда людей, преданных своему делу. Уверен, что в стенах учреждения вырастут достойные преемники", - добавил он.

Образовательные курсы в Федеральном центре нейрохирургии стараются регулярно посещать специалисты из Азербайджана. Нейрохирург из Баку Фарид Акдиров признался, что с удовольствием приезжает в Тюмень, потому что руководителю ФЦН Альберту Суфианову всегда удается собрать на конференциях лучших экспертов.

"По возможности стараемся приехать в ФЦН Тюмени, чтобы получить новые знания, освоить практические навыки. К сожалению, пока у нас не все удается внедрить на месте, потому что требуется много современного оборудования и помощь государства, но мы к этому стремимся. Что касается хирурги лицевого нерва, то это напрямую сказывается на качестве жизни пациента, ведь сегодня медицина направляет свои усилия не просто на лечение, но и сохранение всех функций", - отметил врач.

В конференции приняли участие и тюменские специалисты, представляющие различные медицинские учреждения Тюмени – неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры. Мастер-класс объединил более 50 специалистов, которые в один голос заявили, что подобные курсы являются образовательным успехом их профессиональной деятельности.

Организаторами мероприятия выступили администрация Тюменской области, Министерство здравоохранения РФ, Российская Академия наук, РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, департамент здравоохранения региона, ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

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Теги: Альберт Суфианов , конференция , медицина , ФЦН , хирургия

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