Владимир Якушев: создание новых рабочих мест - наша главная забота

admtyumen.ru

Создание новых рабочих мест, в том числе в сельских муниципалитетах - главная задача регионального правительства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после торжественной церемонии открытия нового завода по производству упаковочной тары из полипропилена "Полипак" группы компаний "НеоКом" в Исетском районе.

"До конца 2017 года в Тюменской области откроется еще ряд новых предприятий, на которых для жителей региона созданы рабочие места. Все, что мы планировали, у нас получается, никаких сбоев нет", - сказал Владимир Якушев.

Результаты социологических опросов, проведенных в регионе среди жителей сельской местности, свидетельствуют о том, что на первое место в списке своих нужд люди ставят не дороги, здравоохранение или образование, а именно рабочие места, отметил губернатор.

"Поэтому содействие созданию новых рабочих мест - самое важное дело для правительства Тюменской области. Это наша главная задача", - подчеркнул Владимир Якушев. Напомним, на заводе "Полипак" уже создано сто рабочих мест, при этом 90% работников - жители Исетского района.

По словам генерального директора группы компаний "НеоКом"Алексея Лисовиченко, строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей завода позволит создать еще 200 новых рабочих мест.

"Два года назад на месте нового завода был пустырь, - а сегодня мы открыли современное производство. Это результат активной инвестиционной политики, проводимой в нашей Тюменской области", - отметил глава администрации Исетского района Николай Теньковский.

Еще 360 новых рабочих мест планируется создать на лесоперерабатывающем предприятия "Техно-Модель", которое Владимир Якушев также посетил в ходе рабочего визита в Исетский район.

"Наш инвестиционный проект направлен на создание современного высокотехнологичного лесоперерабатывающего комплекса, объединяющего на кластерной основе в единой технологической цепочке освоение лесов, глубокую переработку древесины, производство из древесных отходов топливных гранул - пеллет, деревянное домостроение", - рассказал главе региона генеральный директор предприятия "Техно-Модель" Марат Шакуров.

По его словам, проект планируется реализовать в три этапа. Строительство предприятия началось в 2016 году, на проектную мощность оно должно выйти в 2023 году. Общий объем инвестиций, по предварительным подсчетам, составит около 330 млн рублей.

Отметим, что президент России Владимир Путин считает привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест одним из важнейших условий, необходимых для дальнейшего экономического роста и повышения доходов россиян.

"Обратите внимание, я сказал, что рост ВВП – 1,6, а инвестиций в основной капитал – 4,2. Это что значит? Это значит, что вложения в развитие в два раза, даже больше, чем в два раза, превышают то, что достигнуто сейчас. Это значит, что даже на ближайшую среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано. Уже деньги туда вложены, в эти проекты", - обратился глава государства к российским и иностранным журналистам на своей Большой пресс-конференции 14 декабря.

Евгений Бабенко