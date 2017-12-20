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Тюменская область продолжает благоустраиваться

10:05 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Завершение строительства объездной дороги в Тюмени, возведение новых детских садов и школ в муниципалитетах – ключевые задачи, которые необходимо решить в 2018 году. Об этом во время программы "Час с губернатором" заявил губернатор Владимир Якушев.

Тюмень продолжит соответствовать всем требованиям, предъявляемым к современным благоустроенным городам. Строительство объездной дороги будет завершено в 2018 году. Уже готовы проектно-сметная документация, подрядчики вышли на выполнение работ. Несмотря на то, что бюджет Тюменской области был принят с дефицитом, региональные власти не планируют отказываться от стратегически важных задач.

"Останавливать этот процесс нельзя, потом начинать его будет гораздо сложней и дороже. Это потребует большого объема инвестиций. Также есть серьезная необходимость строительства школ и детских садов в новых микрорайонах Тюмени, Тобольска, Заводоуковска. Реализация программы по ликвидации ветхих и аварийных школ потребует около 1 млрд рублей", - пояснил Якушев.

Серия консультаций с депутатами областного законодательного собрания и четкая расстановка приоритетов помогли принять сложные, но взвешенные решения. Как признался тюменский губернатор, дефицитный бюджет - это всегда определенный риск. Напомним, что с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета общий объем доходов областного бюджета на 2018 год составит более 116 млрд рублей, на 2019 год - более 117 млрд рублей, на 2020 год - свыше 120 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2018 год составят более 143 млрд рублей, на 2019 год - более 126 млрд рублей, на 2020 год - свыше 126 млрд рублей.

 "Другое дело, что мы реально представляем, как данный дефицит у нас будет перекрыт. Мы принимает тяжелые решения, но мы прекрасно понимаем, что не затягиваем регион в долговую яму. Сегодня как раз то время, когда нужно понести эти затраты, чтобы в перспективе выиграть", - подчеркнул Якушев.

Исходя из цифр, в бюджете предусмотрены средства для поддержки экономики, оптимизации транспортной инфраструктуры, строительства объектов социальной сферы.

Екатерина Исаева

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Теги: Владимир Якушев , областной бюджет , Час с губернатором

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