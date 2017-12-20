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"Тюменский легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска

12:27 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
legion.rubinhockey.ru

"Тюменский Легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска в домашнем повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги – 2:3. Таким образом, гости взяли реванш за поражение днем ранее – 2:3 (в овертайме).

С первых мгновений встречи игроки нижнекамской дружины насели на ворота Николая Дрёмина. Хозяевам пришлось пережить несколько неприятных минут, пока стартовый запал оппонентов не угас. Впрочем, к охлаждению "Реактора" сибиряки имели непосредственное отношение. На 16-й минуте счет открыл нападающий Андрей Тимофеев, поставивший точку в настырной атаке хозяев. Вскоре преимущество "Легиона" упрочил Павел Ушаков. Дальним броском он конвертировал в гол победу Максима Кирилова при вбрасывании шайбы в зоне гостей.

Во втором периоде место в воротах гостей занял Георгий Анаркулов, сменивший Фёдора Коротаева. За 20 игровых минут ему пришлось отразить 12 бросков тюменцев. 

Третий период начался для хозяев с пропущенной шайбы – на 42-й минуте отличился Максим Полькин. Успех вдохнул в "Реактор" энергию. Гости продолжали нагнетать давление в зоне легиона, но хозяева держались стойко, отвечая контратаками. Однако фортуна в этот вечер посланцам Татарстана явно благоволила. На 53-й минуте Ислам Хасанов восстановил равенство. Вскоре сибиряки остались в меньшинстве и шестнадцатый номер оформил дубль, выведя гостей вперед. В концовке встречи тюменцы все-таки успели сменить Дремина на полевого игрока, однако спасти матч не смогли.

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Теги: МХЛ , Тюменский легион , хоккей

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