В Тюмени мошенница брала деньги за услуги страхования

Фото ИА "Тюменская линия"

Женщину, виновную в лжестраховании автомобилей, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 57-летняя тюменка работала страховым агентом, но впоследствии страховые компании отказались от ее услуг. Клиенты, не зная об этом, по-прежнему обращались к ней.

Женщина стала обманывать людей. После получения денег она одним выдавала поддельные полиса ОСАГО, у других брала предоплату за оформление документов и не выполняла свои обязательства. От действий мошенницы с июля 2015 года по июнь 2017 года пострадали 22 человека. Общий размер ущерба составил около 170 тыс. рублей. О том, что полисы фальшивые, становилось известно, когда автовладельцы попадали в ДТП.

Кроме того, тюменка за вознаграждение поставила на миграционный учет в свой квартире 81 мигранта из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана и Азербайджана.

Суд назначил женщине 1 год 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства и штраф в размере 130 тыс. рублей тоже в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил три заявленных иска потерпевших, взыскав с осужденной более 32 тыс. рублей.