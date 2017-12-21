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Выставка "Этапы большого пути" откроется в областной библиотеке

08:44 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Виктор Муравленко. Фото 1tmn.ru/

Презентация фотовыставки "Этапы большого пути" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 22 декабря в 14 часов. Она посвящена 105-летию со дня рождения Виктора Муравленко и 20-летию Тюменского областного общественного фонда его имени.

Как сообщают организаторы, на выставке "Этапы большого пути" представлены издания из фондов Тюменской областной научной библиотеки, фотокопии, рассказывающие о жизни и профессиональной деятельности Виктора Муравленко.

Добавим, Виктор  Муравленко – нефтяник, организатор нефтяной и газовой промышленности СССР. В 60-70-е годы ХХ века  руководил самым крупным в нефтяной промышленности СССР производственным управлением "Главтюменнефтегаз". Является  лауреатом Ленинской и Государственной премий, награжден четырьмя орденами Ленина, значком "Отличник нефтяной промышленности СССР".

Экспозиция будет работать до 22 января 2018 года.

       

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Теги: Виктор Муравленко , выставка , Тюменская областная научная библиотека

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