Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн

Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн. Фото animalbox.ru

42 снегохода "Тайга", 37 квадроциклов и новые УАЗы поступят в распоряжение тюменских охотинспекторв. Транспорт, на котором сотрудники областного Госохотуправления патрулируют леса, продираясь через непролазные чащи, сильно изношен.

Об этом сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Кроме транспортных средств, модернизация ждет и техническое вооружение охотинспекторов.

"Чтобы работа наших сотрудников в лесу стала совершенно прозрачной, в следующем году их снабдят видеорегистраторами нового поколения, - рассказал глава ведомства. – Главное их достоинство в том, что запись будет вестись не на карту флеш-памяти, с которой видео можно удалить, а прямиком на сервер, находящийся в Тюмени".

Приступая к своим обязанностям, инспектор обязан будет предупредить о том, что ведется видеосъемка. "И теперь нарушителю, застигнутому на месте преступления, уже не получится отвертеться, невзирая на ранги и звания – видеозапись будет железным доказательством", - отметил Василий Щепелин.

Также техническое новшество будет снабжено кнопкой экстренного вызова – в случае агрессивного поведения нарушителей охотинспектор сможет подать сигнал SOS и позвать на помощь. "Но самое главное, что каждый рейд охотинспектора, все его перемещения будут записываться и храниться на сервере, - сообщил руководитель областного Госохотуправления. - И в конце месяца я смогу посмотреть предметно по каждому сотруднику, где он был и чем занимался, кого поймал".

Помимо регистраторов, инспекторов Госохотуправления вооружат двумя новыми беспилотниками с радиусом действия 50 км для работы в наиболее сложных, труднодоступных районах. По словам Василия Щепелина, технические новинки поступят в распоряжение ведомства к марту 2018 года.

Николай Ступников