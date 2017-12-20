up

20.12.2017 среда

USD 58,6117

EUR 69,1735

В Тюмени -8..-10 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн

14:16 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн. Фото animalbox.ru

42 снегохода "Тайга", 37 квадроциклов и новые УАЗы поступят в распоряжение тюменских охотинспекторв. Транспорт, на котором сотрудники областного Госохотуправления патрулируют леса, продираясь через непролазные чащи, сильно изношен.

Об этом сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Кроме транспортных средств, модернизация ждет и техническое вооружение охотинспекторов.

"Чтобы работа наших сотрудников в лесу стала совершенно прозрачной, в следующем году их снабдят видеорегистраторами нового поколения, - рассказал глава ведомства. – Главное их достоинство в том, что запись будет вестись не на карту флеш-памяти, с которой видео можно удалить, а прямиком на сервер, находящийся в Тюмени".

Приступая к своим обязанностям, инспектор обязан будет предупредить о том, что ведется видеосъемка. "И теперь нарушителю, застигнутому на месте преступления, уже не получится отвертеться, невзирая на ранги и звания – видеозапись будет железным доказательством", - отметил Василий Щепелин.

Также техническое новшество будет снабжено кнопкой экстренного вызова – в случае агрессивного поведения нарушителей охотинспектор сможет подать сигнал SOS и позвать на помощь. "Но самое главное, что каждый рейд охотинспектора, все его перемещения будут записываться и храниться на сервере, - сообщил руководитель областного Госохотуправления. - И в конце месяца я смогу посмотреть предметно по каждому сотруднику, где он был и чем занимался, кого поймал". 

Помимо регистраторов, инспекторов Госохотуправления вооружат двумя новыми беспилотниками с радиусом действия 50 км для работы в наиболее сложных, труднодоступных  районах.  По словам Василия Щепелина, технические новинки поступят в распоряжение ведомства к марту 2018 года.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: беспилотники , Василий Щепелин , видеорегистраторы , Госохотуправление

Последние новости

14:27 Трудолюбие и интеллект - главные ресурсы развития Тюменской области
14:16 Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн
14:05 Владимир Якушев: тюменские студенты-медики должны учиться на базе лучших клиник региона
13:54 Поколенную роспись помогут составить в госархивах региона
13:43 Тюменского водителя отправили в колонию за пьяную езду
13:32 Новая технология придет на помощь тюменской службе "112"
13:21 Тюменцы чаще всего пользуются архивом через МФЦ
13:10 Метелевскую водоочистную станцию модернизируют
13:00 В Тюмени мошенница брала деньги за услуги страхования
12:49 Тюменская область продолжает музейную революцию
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Трудолюбие и интеллект - главные ресурсы развития Тюменской области

Владимир Якушев: тюменские студенты-медики должны учиться на базе лучших клиник региона

Тюменская область продолжает музейную революцию

Политика

Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

Дополнительные избирательные участки откроются на месторождениях Ямала

Экономика

Метелевскую водоочистную станцию модернизируют

Рынок "Никольский" в Ишиме откроется в рамках одноименной ярмарки

Названы адреса тюменских елочных базаров

Общество

Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн

Поколенную роспись помогут составить в госархивах региона

Новая технология придет на помощь тюменской службе "112"

Спорт

"Тюменский легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска

Тюменцы примут "Барс" во Дворце спорта

В Тюмень съедутся сотни бойцов тхэквондо

Происшествия

Тюменского водителя отправили в колонию за пьяную езду

В Тюмени мошенница брала деньги за услуги страхования

Двоих югорчан осудят за похищение человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+