Владимир Якушев: тюменские студенты-медики должны учиться на базе лучших клиник региона

скриншот видео

Тюменские студенты-медики должны обучаться на базе лучших клиник региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

"В Тюменской области есть медицинский вуз и хорошие клиники, на данный момент оснащенные самым современным оборудованием. Хотя успевать за уровнем развития высокотехнологичной медицины достаточно сложно, так как все быстро меняется. Если, условно говоря, в 2015 году клиника была самой современной, то в 2017 году мы уже не можем этого сказать, потому что на рынке появляется оборудование нового поколения. Тем не менее, есть серьезные площадки, на которых тюменские студенты-медики должны осваивать современные методы лечения", - подчеркнул губернатор.

Для этого, по словам главы региона, необходимо наладить качественный диалог между медицинским вузом и клиниками.

"Все упирается в чисто субъективный фактор, который, я думаю, мы преодолеем. Диалог будет налажен, и тюменские студенты-медики смогут пользоваться клинической базой, которая есть в Тюменской области", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, тему практического обучения студентов в Тюменском медицинском университете Владимир Якушев поднял в своем послании депутатам Тюменской областной думы 23 ноября.

"В Тюменском медицинском университете дела идут не совсем должным образом. Насколько я понимаю, прежде всего потому, что не хватает эффективной отдачи от ее взаимодействия с практической медициной, без которого настоящего врача не выучишь и не выпустишь, да и к больным не подпустишь. Надеюсь, меня услышат - это надо исправлять, и немедленно", - заявил тогда губернатор.

Задача по налаживанию эффективного диалога между тюменским медицинским вузом и клиниками поставлена перед областным департаментом здравоохранения, сообщил Владимир Якушев на пресс-конференции.

"Что касается Тюменского медицинского университета - это федеральный вуз. Если его руководство захочет работать в рамках диалога, то оно будет это делать на благо своих студентов. Никаких других вопросов к руководству вуза у меня быть не может", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко