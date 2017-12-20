up

20.12.2017 среда

USD 58,6117

EUR 69,1735

В Тюмени -8..-10 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: тюменские студенты-медики должны учиться на базе лучших клиник региона

14:05 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
скриншот видео

Тюменские студенты-медики должны обучаться на базе лучших клиник региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

"В Тюменской области есть медицинский вуз и хорошие клиники, на данный момент оснащенные самым современным оборудованием. Хотя успевать за уровнем развития высокотехнологичной медицины достаточно сложно, так как все быстро меняется. Если, условно говоря, в 2015 году клиника была самой современной, то в 2017 году мы уже не можем этого сказать, потому что на рынке появляется оборудование нового поколения. Тем не менее, есть серьезные площадки, на которых тюменские студенты-медики должны осваивать современные методы лечения", - подчеркнул губернатор.

Для этого, по словам главы региона, необходимо наладить качественный диалог между медицинским вузом и клиниками.

"Все упирается в чисто субъективный фактор, который, я думаю, мы преодолеем. Диалог будет налажен, и тюменские студенты-медики смогут пользоваться клинической базой, которая есть в Тюменской области", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, тему практического обучения студентов в Тюменском медицинском университете Владимир Якушев поднял в своем послании депутатам Тюменской областной думы 23 ноября.

"В Тюменском медицинском университете дела идут не совсем должным образом. Насколько я понимаю, прежде всего потому, что не хватает эффективной отдачи от ее взаимодействия с практической медициной, без которого настоящего врача не выучишь и не выпустишь, да и к больным не подпустишь. Надеюсь, меня услышат - это надо исправлять, и немедленно", - заявил тогда губернатор.

Задача по налаживанию эффективного диалога между тюменским медицинским вузом и клиниками поставлена перед областным департаментом здравоохранения, сообщил Владимир Якушев на пресс-конференции.

"Что касается Тюменского медицинского университета - это федеральный вуз. Если его руководство захочет работать в рамках диалога, то оно будет это делать на благо своих студентов. Никаких других вопросов к руководству вуза у меня быть не может", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , подготовка кадров , послание , пресс-конференция , Тюменский медицинский университет

Последние новости

14:27 Трудолюбие и интеллект - главные ресурсы развития Тюменской области
14:16 Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн
14:05 Владимир Якушев: тюменские студенты-медики должны учиться на базе лучших клиник региона
13:54 Поколенную роспись помогут составить в госархивах региона
13:43 Тюменского водителя отправили в колонию за пьяную езду
13:32 Новая технология придет на помощь тюменской службе "112"
13:21 Тюменцы чаще всего пользуются архивом через МФЦ
13:10 Метелевскую водоочистную станцию модернизируют
13:00 В Тюмени мошенница брала деньги за услуги страхования
12:49 Тюменская область продолжает музейную революцию
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Трудолюбие и интеллект - главные ресурсы развития Тюменской области

Владимир Якушев: тюменские студенты-медики должны учиться на базе лучших клиник региона

Тюменская область продолжает музейную революцию

Политика

Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

Дополнительные избирательные участки откроются на месторождениях Ямала

Экономика

Метелевскую водоочистную станцию модернизируют

Рынок "Никольский" в Ишиме откроется в рамках одноименной ярмарки

Названы адреса тюменских елочных базаров

Общество

Работу тюменских охотинспекторов будут контролировать в режиме онлайн

Поколенную роспись помогут составить в госархивах региона

Новая технология придет на помощь тюменской службе "112"

Спорт

"Тюменский легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска

Тюменцы примут "Барс" во Дворце спорта

В Тюмень съедутся сотни бойцов тхэквондо

Происшествия

Тюменского водителя отправили в колонию за пьяную езду

В Тюмени мошенница брала деньги за услуги страхования

Двоих югорчан осудят за похищение человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+