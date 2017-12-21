Тюменцев приглашают в новогодний теремок и на выставку под открытым небом

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Спектакли, программы для детей и взрослых ожидают тюменцев 21 декабря.

Как сообщает департамент культуры администрации Тюмени, интерактивный спектакль для детей "Новогодний теремок" начнется в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) в 10 и 12 часов. Сказка "Иван-Царевич и Серый Волк" - в 11 часов.

Выставка "Мелодии старых кварталов" откроется на Городской площади (ул. Первомайская, 20) в 11 часов. В основе выставки 24 планшета – репродукции городских пейзажей известных тюменских художников. Участникам мероприятия вручат наборы открыток по мотивам выставки. Гости мероприятия смогут вместе с художниками совершить экскурсию по выставке и взять автограф у авторов работ.

Как празднуют Новый год и как зовут Деда Мороза в разных странах, об этом узнают тюменцы во время литературного путешествия в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) в 11 часов. Ответы найдутся в известных и малоизвестных сказках и притчах о хозяине зимы. В завершение путешествия читатели сделают своими руками необычную снежинку.

В атмосферу новогодних праздников можно окунуться в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут. Гости праздника вспомнят зимние сказки, посоревнуются в знании новогодних обычаев, традиций, ответят на шуточные вопросы, покружат в хороводе вокруг елки.

Об авторе знаменитого "Чебурашки и его друга Крокодила Гены" Эдуарде Успенском расскажут в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт,15/1) в 12 часов.

Праздничный вечер для старшего поколения начнется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 13 часов. Посетителей ожидают игры, шутки, веселые конкурсы, ностальгические нотки из "Голубых огоньков" и кинофильмов прошлых лет. Участники вечера вспомнят новогодние традиции и развлечения своей юности.

Поздравления с Новым годом и пожелания прозвучат в адрес ветеранов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 13 часов.

Театрализовано-игровая программа "Когда приходят чудеса" начнется в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 14 часов. В программе: игры с ростовыми куклами, Дедом Морозом и Снегурочкой, символом 2018 года – Собакой.

Литературно-познавательная игра "Где живет Дед Мороз" состоится в читальном зале библиотеки № 8 (ул. Северная, 2/1) в 14 часов. Дети познакомятся с историей появления новогодней елки в России, примут участие в конкурсах и викторинах, узнают, как встречают Новый год люди в разных странах. Завершится встреча просмотром мультфильма. Танцевальная программа "Золотой возраст" начнется во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов.