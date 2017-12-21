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Тюменская казахская диаспора отметит первый юбилей

09:43 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото qazaq72.ru/

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области отметит 10-летний юбилей 22 декабря. Праздничные мероприятия начнутся во Дворце культуры "Торфяник" (ул. Малышева, 26) с 14 часов.

Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, юбилейная дата тюменских казахов совпала со знаменательным событием в истории российско-казахстанского сотрудничества - 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

В связи с этим дни казахской культуры в Тюменской области пройдут с особым размахом. В мероприятии примут участие представители региональных и местных властей, парламентарии, деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества Тюменской и Северо-Казахстанской областей. Гостей праздника ждет насыщенная культурная программа. На улице будет установлена юрта-музей, в которой расскажут о традиционном быте кочевников. Желающие смогут прокатиться на лошади, принять участие в народных казахских играх. В творческой мастерской научат создавать войлочных кукол, играть на домбре и кобызе. Зрителей ожидает концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Тюменской области и Республики Казахстан.

"Мы хотим ближе познакомить всех гостей праздника с богатым культурным наследием казахского народа, глубокими нравственными ценностями, историей кочевой цивилизации. Поддержать добрые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана", - рассказал президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

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Теги: Дни казахской культуры , Есенгалий Ибраев

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