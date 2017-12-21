Центр стран Латинской Америки открыли в ТюмГУ

Центр стран Латинской Америки открыт в ТюмГУ. Фото https://www.utmn.ru

Центр стран Латинской Америки и Карибского бассейна создан на базе Тюменского государственного университета.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, его работа направлена на адаптацию иностранных студентов и специалистов, приехавших учиться и работать в ТюмГУ, а также координацию совместных научных проектов.

"Сотрудничество со странами Центральной и Южной Америки для Тюменского университета приоритетно. У центра несколько задач, в том числе – содействие адаптации латиноамериканских студентов и специалистов, которые приезжают учиться и работать в Тюмень, помощь в становлении научных и образовательно-культурных связей с университетами Латинской Америки", – рассказал проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.

Первым шагом в развитии сотрудничества с Латинской Америкой стала встреча, организованная центром для представителей далекого континента, проживающих в Тюмени. "Начинать новый проект, найти и объединить незнакомых людей непросто, но мы смогли это сделать, – рассказал возглавивший работу центра стран Латинской Америки гражданин Венесуэлы Хосе Мануэль Товар Солорсано. – Убеждать в необходимости сотрудничества не пришлось, так как все понимают необходимость совместной деятельности, принимают наши идеи и предлагают свои".

На встрече гости обсудили не только совместные мероприятия, но и вопросы развития испанского языка и культуры испаноговорящих стран в стенах Тюменского госуниверситета, в целом в Тюмени, в будущем, возможно, и в Тюменской области.

Напомним, университет давно и успешно занимается продвижением в вузе испанского языка. В частности, подтверждением профессионализма преподавателей стала работа студентки магистратуры по направлению "Лингвистика" Надежды Шишкиной в качестве переводчика встречи.

"Мы считаем, что открытие центра стран Латинской Америки будет способствовать повышению мотивации наших студентов к изучению испанского языка и даст им еще больше возможностей проявить себя", - поделилась старший преподаватель кафедры французской филологии Кристина Кибисова.

"У нас есть все, чтобы работа данного центра приносила результаты: поддержка, мотивация. Но самое главное – у нас есть огромное желание работать. Впереди у нас много интересных, колоритных – иначе никак, это же Латинская Америка – и полезных проектов", – сказал в завершении встречи Хосе Мануэль Товар Солорсано.