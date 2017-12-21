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Владимир Якушев нарисовал портрет идеального инвестора

09:10 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Идеальный инвестор - тот, кто не пасует перед сложностями, выполняет взятые на себя обязательства, создает новые рабочие места и приносит в регион новые технологии. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года и планам на 2018 год.

"В качестве примера, с которого можно рисовать портрет идеального инвестора, можно вспомнить группу компаний РУСКОМ и холдинг "Абсолют-Агро", которые при нашей поддержке успешно реализовали проект по строительству птицефабрики по выращиванию индейки "Инди" в Юргинском районе. Путь, который мы прошли вместе с этими инвесторами, достаточно показателен, потому что реализация такого технологически непростого инвестпроекта всегда связана с проблемами. Но с точки зрения выполнения взаимных обязательств и мы, и инвестор сработали предельно аккуратно и грамотно", - рассказал Владимир Якушев, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, птицефабрика "Инди" мощностью 10 тыс. тонн живой массы птицы в год была введена в эксплуатацию в октябре 2017 года. При выходе предприятия на проектную мощность общее количество поголовья превысит 280 тыс. птиц. Это позволит ежедневно поставлять в расположенный в Заводоуковске цех убоя и переработки 2 тыс. голов индейки.

Общий объем инвестиций в создание птицеводческого комплекса составил 2,19 млрд рублей. При выходе комплекса на проектную мощность в Заводоуковском городском округе и Юргинском районе будет создано в общей сложности около 500 новых рабочих мест.

"Еще один пример - тепличный комплекс "ТюменьАгро" в деревне Нариманово Тюменского района. Тоже предельно конкретный и понятный инвестпроект. Обе стороны, и региональное правительство, и инвестор, четко выполнили свои обязательства. Проект реализован в назначенный срок", - добавил губернатор.

Фото ИА "Тюменская линия"

Первая очередь тепличного комплекса компании "ТюменьАгро" в деревне Нариманово введена в эксплуатацию в 2016 году, вторая - в марте 2017 года. Общий объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей, при этом в 2014-2016 годах предприятие получило 1 млрд 298 млн рублей господдержки, в том числе из федерального бюджета - 912,8 млн рублей, из областного бюджета - 385,2 млн рублей. В результате создано 330 рабочих мест. Предприятие уже вышло на проектную мощность - 12 тыс. тонн овощей и зелени в год. Инвестор принял решение о строительстве третьей очереди тепличного комплекса.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Разумеется, я перечислил далеко не всех идеальных инвесторов. Хотелось бы, чтобы на нашей территории их было как можно больше. Всех инвесторов, вкладывающих средства в развитие региональной экономики, мы любим, ценим и уважаем", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за январь-сентябрь 2017 года составил 192 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года и выше среднероссийского показателя. В 2017 году в регионе откроется 21 новое промышленное и сельскохозяйственное производство.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , господдержка , инвестиции , инвестиционный климат , инвестиционный проект , индейка , новые предприятия , новые рабочие места , птицеводство , Тюменский район , Тюмень Агро , Юргинский район

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