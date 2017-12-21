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Владимир Якушев: к решению экологических вопросов нужно применять системный подход

09:21 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Завершающийся Год экологии позволил взглянуть на проблему совершенно по-другому. Это отметил губернатор Владимир Якушев на итоговой пресс-конференции.

"Мы реально поняли, что, если не будем системно заниматься экологическими проблемами, не найдем серьезных, технологических подходов к переработке мусора, если не научимся его правильно собирать, то все вопросы, связанные с экологией, перейдут в "красную зону", - отметил он.

Одним из серьезных событий Года экологии губернатор считает начало реализации концессионного соглашения по созданию в регионе цельной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. "Очень важный и нужный проект, - подчеркнул губернатор. - Мы обсуждали его на разных площадках. И думаю, что мы бы вышли на решение этой проблемы, независимо от Года экологии".

Система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая реализуется в Тюменской области, многими экспертами уже признана уникальной. Мусоросортировочные заводы в Тюмени, Ишиме и Тобольске будет образовывать единый технологический комплекс.

Автоматические линии сортировки, по данным концессионера, установят на тюменском заводе. Это достаточно дорогое оборудование, которое окупается только на больших объемах. Целесообразно построить одну мощную линию сепарации где-то в одном месте, где большее количество мусора.

В Тобольске и Ишиме планируется построить небольшие заводы, мощностью 40 и 25 тыс. тонн отходов в год соответственно. Задача этих заводов отсортировать пищевые отходы, стекло, металл и крупные предметы. Там предусмотрена ручная технология сортировки мусора. А при больших объемах пластика, который требует автоматической сортировки, его проще будет привезти в Тюмень и сортировать, используя одно и то же оборудование.

Мощность строящегося на 9 км Велижанского тракта мусоросортировочного завода – 350 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год при работе в одну смену. Примерно столько отходов на сегодняшний день генерирует Тюмень с окрестностями. Мощность завода может быть увеличена вдвое за счет организации второй смены. "Экологические вопросы носят долгосрочный характер, - считает Владимир Якушев. - Их сложно решить за один год. Главная заслуга Года экологии в том, что нам удалось выработать системный подход к решению экологических вопросов. Предстоит большая и серьезная работа".

Борис Олейник

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Теги: Владимир Якушев , пресс-конференция , экология

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