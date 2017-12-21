Тюменца осудят за повторное содержание наркопритона

УМВД России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в содержании наркопритона, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в марте 2017 года тюменец в первый раз был осужден за организацию наркопритона. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил тюменцу 1 год 6 месяцев лишения условно с испытательным сроком два года, в течение которого надо было доказать свое исправление.

В октябре 2017 года молодой человек вновь стал пускать в свою квартиру на ул. Станционной в Тюмени наркоманов для употребления наркотиков, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые повторно пресекли противоправную деятельность гостеприимного тюменца. В отношении него было возбуждено второе уголовное дело.

Ленинский районный суд Тюмени отменил условное осуждение по первому приговору и на 1 год 6 месяцев отправил молодого человека в колонию-поселение. Сейчас ему предстоит предстать перед судом по второму уголовному делу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.