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В Тюменской области вводится беспрецедентная мера поддержки резидентов индустриальных парков

11:32 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Для резидентов тюменских индустриальных парков Инвестиционное агентство Тюменской области будет выдавать займы под 0% годовых. Об этом сообщил губернатор Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года и планам на 2018 год.

"Это беспрецедентное решение в Российской Федерации, - подчеркнул он. - Но тем ни менее, мы на это идем. Там есть дискуссионный вопрос: можем ли мы иметь нулевую ставку, или все-таки должна быть какая-то цена за привлеченные деньги от наших институтов развития. И если все-таки нулевая ставка невозможна, она все равно будет минимальной - 0,01%,  допустим".

Владимир Якушев отметил, что инвестиционная политика, реализуемая в регионе, - это не просто набор мер поддержки бизнеса, который может меняться каждый год. "Один из главных критериев нашей инвестиционной политики – это долгосрочность мер поддержки бизнеса, их прозрачность, гибкость и комплексный характер, - пояснил он. - Мы стараемся, чтобы тот набор мер поддержки бизнеса, который  на данный момент реализуется на территории Тюменской области,  отвечал всем этим требованиям".

Дальнейшее индустриальное развитие Тюменской области, как неоднократно говорил губернатор, в значительной степени связано с созданием индустриальных парков и экономических зон. В 2016 году их открыто три: в Тюмени (индустриально-логистический парк ДСК-500), а также индустриальные парки в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.

Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар. Все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются автоматически в рамках отдельно принятого закона. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки. Эти условия уже привлекли на площадки индустриальных парков компании-резиденты, часть из них уже ведут строительные работы.

Борис Олейник

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Теги: Владимир Якушев , господдержка , индустриальные парки , пресс-конференция

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