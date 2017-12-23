up

23.12.2017 суббота

USD 58,3152

EUR 69,1268

В Тюмени -7..-9 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"

18:23 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото партии «Единая Россия»

Тюменская делегация во главе с Владимиром Якушевым принимает участие в съезде "Единой России". В Москве проходит второй день XVII съезда партии. В нем принимают участие более двух тысяч человек. 

Накануне в рамках первого дня съезда единороссы подвели промежуточные итоги реализации партийной предвыборной программы 2016 года. На семи дискуссионных площадках обсудили каждый из разделов программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

Во второй день съезда планируется утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования, оптимизация партийных проектов, также пройдет ротация Генерального совета партии, которая составит порядка 15%. Как сообщил ранее врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, не менее половины изменений должно приходиться на представителей регионов.

В составе делегации от Тюменской области в съезде принимают участие член Высшего совета партии, губернатор области Владимир Якушев, депутаты Государственной думы РФ – член Генсовета "Единой России" – Иван Квитка и член Центральной контрольной комиссии Эрнест Валеев, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, член Высшего совета, сопредседатель федерального комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артем Андросов, а также секретари первичных отделений из Ялуторовска, Ялуторовского района, Голышмановского района, Тюмени и Вагая, пишет "Вслух.ру". 

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:24 Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни
19:01 Путин заявил о важности общенационального согласия в России
18:42 Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере Фото
18:23 Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"
18:12 Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин
18:00 24 декабря - события дня
17:52 Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии
17:40 Путин призвал действовать ответственно и профессионально при достижении задач развития
17:27 Скоморохи, Ёлочка и Собака собрали хоровод у тюменского технопарка Фото
16:41 Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работающие инвалиды должны получать социальную надбавку к пенсии

Малый бизнес создает в Ялуторовске новые рабочие места

Губернатор поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли Тюменской области с праздником

Политика

Путин заявил о важности общенационального согласия в России

Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"

Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин

Экономика

Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

Избран новый состав правления банка "ФК Открытие"

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для достойной жизни

Общество

Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни

Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере

24 декабря - события дня

Спорт

Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Тюменские мотоциклисты устроят гонки на льду

Тюменские биатлонисты вошли в рейтинг Союза биатлонистов России

Происшествия

В Германии эвакуировали рождественскую ярмарку из-за угрозы взрыва

В Ялуторовске полицейские задержали мужчину с "солью"

В Тюмени на мелкой взятке попался водитель
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+