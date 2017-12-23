Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"

Фото партии «Единая Россия»

Тюменская делегация во главе с Владимиром Якушевым принимает участие в съезде "Единой России". В Москве проходит второй день XVII съезда партии. В нем принимают участие более двух тысяч человек.

Накануне в рамках первого дня съезда единороссы подвели промежуточные итоги реализации партийной предвыборной программы 2016 года. На семи дискуссионных площадках обсудили каждый из разделов программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

Во второй день съезда планируется утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования, оптимизация партийных проектов, также пройдет ротация Генерального совета партии, которая составит порядка 15%. Как сообщил ранее врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, не менее половины изменений должно приходиться на представителей регионов.

В составе делегации от Тюменской области в съезде принимают участие член Высшего совета партии, губернатор области Владимир Якушев, депутаты Государственной думы РФ – член Генсовета "Единой России" – Иван Квитка и член Центральной контрольной комиссии Эрнест Валеев, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, член Высшего совета, сопредседатель федерального комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артем Андросов, а также секретари первичных отделений из Ялуторовска, Ялуторовского района, Голышмановского района, Тюмени и Вагая, пишет "Вслух.ру".

Соб. инф.