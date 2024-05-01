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Тюмень примет региональные соревнования по автомодельному спорту

Спорт, 16:42 17 мая 2024

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Региональные чемпионат и первенство по автомодельному спорту в классах кордовых моделей пройдут в Тюмени на кордодроме Центра науки, экологии и техники ДТиС "Пионер" (пр. Геологоразведчиков, 6а) 18 и 19 мая.

Участниками состязания станут около 40 спортсменов в составе сборных команд Ишима, Тюмени, Омска и Ялуторовска. В мастерстве управления автомоделями посоревнуются дети и взрослые. В чемпионате примут участие модели классов 1, 2, 3, 3b, 4, 5. В первенстве сойдутся модели классов 1, 2, 3b, К-2, АМ-2, Темп, К2-электра, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

18 мая в 10 часов состоится торжественное открытие соревнований, с 11 часов стартуют заезды первой и второй попыток для всех классов моделей. 19 мая в 9 часов спортсмены выйдут на старт квалификационных и финальных заездов. В 16 часов состоится торжественное закрытие и церемония награждения победителей и призеров регионального чемпионата и первенства.

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# автомодельный спорт

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