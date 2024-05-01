"Россети Тюмень" установят 3 500 устройств для защиты орнитофауны Абалакского заказника

| Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" в 2024 году установят на шести ЛЭП Тобольского района Тюменской области почти 3,5 тысячи птицезащитных устройств. Воздушные линии проходят по территории одного из самых крупных природно-исторических комплексов региона – Абалакского заказника, где обитают редкие виды животных и птиц (среди них занесенные в Красную книгу большой подорлик, орлан-белохвост, стерх, кулик-сорока, филин). Стоимость работ составит 2,5 млн рублей.

В частности, энергетики оборудуют птицезащитными устройствами ЛЭП 10 кВ "Поселок", "Санниково", "Абалак", "Преображенка", "Полуяново" и "Чукманка", питающие 12 населенных пунктов Тобольского района. Оборудование позволит снизить риски технологических нарушений в сети, а также сохранить популяции птиц.

Отметим, за последние пять лет в зоне ответственности системообразующего предприятия установлены более 18 тысяч ПЗУ.