Городские депутаты отправили гуманитарную помощь из Тюмени на СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской городской думы приняли участие в очередном мероприятии по отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Акция прошла в парке Пограничников 17 мая.

Груз в 40 тонн включает в себя 18 единиц техники, посылки с продуктами, маскировочные сети и костюмы, окопные свечи, медикаменты. Помощь собирали жители Тюмени и всего региона, а также предприниматели и общественные объединения.

Среди участников мероприятия - депутаты городской думы, представители общественности, ветераны-пограничники, школьники, а также участники специальной военной операции.

"Сегодня мы видим, что призыв "Мы вместе!" это уже не просто лозунг, а образ нашей жизни, - подчеркнул председатель областного Совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук. – То, что мы отправляем бойцам, – наше, тюменское, а значит, от души от сердца".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В ходе акции председатель городской думы Светлана Иванова вручила благодарность гордумы члену общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Дмитрию Левчкенко за активное участие в жизни города.

"Это уже семнадцатая по счёту акция, когда жители нашего города, да и всего региона откликаются на просьбы бойцов, находящихся сегодня на передовой, - подытожила председатель городской думы Светлана Иванова. – Важно то, что желание поддержать наших ребят сегодня возникает у всех – от детей до пенсионеров".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников