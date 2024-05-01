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Яровой сев проведен в Тюменской области более чем на 170 тыс. га

Экономика, 16:31 17 мая 2024

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Первые 20 % полей засеяли в Тюменской области на утро 17 мая. Яровой сев проведен более чем на 170 тыс. гектаров, сообщает департамент АПК региона.

Всего под посев в текущем сезоне запланировано почти 850 тыс. гектаров площадей. При этом план по посеву гороха уже выполнен на 73 %. В лидерах находится Юргинский район, где аграрии засеяли 37 % полей, на втором месте Абатский район - 30 %, Казанский, Нижнетавдинский районы и Заводоуковский городской округ — 25 %.

Активно ведется и посадка картофеля и овощей. Так, в пяти районах и округах области посажено уже почти 1 тыс. 280 гектаров картофеля. Это 17 % от всей запланированной площади. В трех районах посажено и посеяно также 380 гектаров овощей, что составляет 35 % от запланированного.

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# горох , яровой сев

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