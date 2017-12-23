Акция "Государственные услуги: быстро, надежно" стартовала в регионе

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Акция "Государственные услуги: быстро, надежно" состоится в Тюменской области с 25 по 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Всем обратившимся на Единый портал государственных и муниципальных услуг в этот период по вопросам миграции государственная услуга по регистрационному учету граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания будет оказана в течение дня, по выдаче (замене) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность на территории РФ, в течение трех дней.