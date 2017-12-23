Дед Мороз, казаки и танцы: в Тюмени открылась главная городская елка

В Тюмени открылась главная городская елка. Фото ИА "Тюменская линия"

Главную городскую новогоднюю елку города открыли в Тюмени. Праздничные гулянья на Цветном бульваре посетил Дед Мороз – его резиденция начала принимать гостей в центре города. Маленькие тюменцы вместе с родителями могут принести свои письма и рассказать стихи новогоднему волшебнику.

Праздник начался с развлекательной программы, которую для гостей провели сибирские казаки. Взрослые и дети водили хороводы, пускали волну вокруг главной тюменской елки. Гости праздника фотографировались с ростовыми куклами – героями русских народных сказок.

На Цветном бульваре открылся и ледовый городок. Его главным украшением стали фигуры Деда Мороза и Снегурочки и ледяного трона. Завершатся народные гулянья по случаю открытия елки праздничным салютом.

Резиденция Деда Мороза продолжит свою работу в январе. На Цветном бульваре в ледовом городке со 2 по 7 января 2018 пройдут рождественские уличные игровые программы, сообщили в администрации Тюмени.

Напомним, для тюменцев приготовили культурную программу на все январские каникулы. Все основные мероприятия будут проходить на Цветном бульваре. Во время новогодних праздников на площади будут работать торговые павильоны, где можно будет купить горячий кофе, безалкогольный глинтвейн или вкусный шашлык.

﻿ 1 /

Николай Ступников