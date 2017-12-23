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Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро

16:41 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Новогоднее поздравление. Фото mkrf.ru
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В Московском метрополитене и на Московском центральном кольце в online-режиме будут транслировать новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и МЦК будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. Ровно в 23 часа 50 минут 31 декабря ВладимирПутин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в online-режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году онлайн-трансляция также велась в метро в новогоднюю ночь.

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Теги: Владимир Путин , московское метро , Новый год
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