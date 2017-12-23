Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро

Новогоднее поздравление. Фото mkrf.ru

В Московском метрополитене и на Московском центральном кольце в online-режиме будут транслировать новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и МЦК будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. Ровно в 23 часа 50 минут 31 декабря ВладимирПутин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в online-режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году онлайн-трансляция также велась в метро в новогоднюю ночь.